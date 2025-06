LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES Toulouse 12 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

LES QUARTIERS D’ÉTÉ DE TOULOUSE LES ORGUES DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-07-12

Comme chaque année, Toulouse les Orgues prend ses Quartiers d’été et donne rendez-vous aux mélomanes, amateurs du patrimoine et curieux pour des pauses musicales autour des orgues emblématiques toulousains.

Au coeur de l’été, concerts, récitals, lectures musicales et visites insolites sont organisés à la Basilique St-Sernin, à l’église des Minimes, à la Chapelle Sainte-Anne et à l’église du Gesù.

Profitez de moments estivaux associant plaisir de la musique et découverte originale de trésors patrimoniaux. Seul, en famille ou entre amis, (re)découvrez l’orgue, son histoire et ses sonorités. La recette pour patienter jusqu’au Festival de Toulouse les Orgues !

Retrouvez le programme détaillé sur leur site internet du festival Toulouse les Orgues.

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 33 76 87 infos@toulouse-les-orgues.org

English :

Like every year, Toulouse les Orgues takes up its summer quarters and invites music lovers, heritage enthusiasts and the curious to enjoy musical breaks around Toulouse?s emblematic organs.

German :

Wie jedes Jahr nimmt Toulouse les Orgues sein Sommerquartier und lädt Musikliebhaber, Liebhaber des Kulturerbes und Neugierige zu musikalischen Pausen rund um die symbolträchtigen Orgeln von Toulouse ein.

Italiano :

Ogni anno, Toulouse les Orgues si trasferisce in estate e invita gli amanti della musica, gli appassionati del patrimonio e i curiosi a godersi una pausa musicale intorno agli organi emblematici di Tolosa.

Espanol :

Cada año, Toulouse les Orgues se instala en verano e invita a melómanos, amantes del patrimonio y curiosos a disfrutar de pausas musicales en torno a los emblemáticos órganos de Toulouse.

