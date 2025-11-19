Les quatre jours de Scarron Maison de Scarron Le Mans

Les quatre jours de Scarron

Maison de Scarron 1, Place Saint-Michel Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-23

2025-11-19

Bric à brac traditionnel de la paroisse.

Journées de Scarron du 19 au 23 novembre 2025 au profit de la paroisse (brocante, antiquités, livres, artisanat, bric-à-brac, vêtements d’enfants, pâtisseries, salon de thé). Vos dons d’objets, de bibelots, de meubles et de livres seront les bienvenus. Merci de les déposer au presbytère 2

place Saint Michel, Le Mans

tel 02 43 28 28 98.

Pour alimenter le salon de thé, ceux qui ont des talents de pâtissier peuvent

confectionner des gâteaux (qui se conservent quelques jours) à déposer à partir de mercredi .

English :

Traditional parish bric-a-brac.

German :

Traditioneller Bric à brac der Gemeinde.

Italiano :

Bric-a-brac tradizionale della parrocchia.

Espanol :

Baratijas parroquiales tradicionales.

