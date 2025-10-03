LES QUATRE SAISON VIVALDI MENDELSSOHN Saints-Geosmes

LES QUATRE SAISON VIVALDI MENDELSSOHN

Pole Urbatus Saints-Geosmes Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Tout public

Foisonnant d’énergie, l’Octuor de Felix Mendelssohn est une œuvre qui embarque à toute vitesse dans un tourbillon ébouriffant de virtuosité. Composée par celui que l’on considère comme le Mozart du XIXe siècle alors qu’il n’a que 16 ans, cette pièce pour huit instruments à cordes est un feu d’artifice de romantisme joyeux qui décoiffe artistes et public.

De l’énergie, les musiciens de l’Ensemble Orchestral Clair de Lune en ont à revendre, et ils reviennent en Haute-Marne pour partager les œuvres les plus mémorables du répertoire classique.

Parmi celles-ci, un autre tube indispensable les Quatre Saisons de Vivaldi. Cet ensemble de quatre concertos pour violon est un chef d’œuvre d’inventivité et de virtuosité. les vendanges d’automnales, l’orage d’été, le gel de l’hiver… les tableaux sonores se succèdent et mettent à l’honneur les violonistes de l’EOCL.

Prix libre .

Pole Urbatus Saints-Geosmes 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 13 01

L’événement LES QUATRE SAISON VIVALDI MENDELSSOHN Saints-Geosmes a été mis à jour le 2025-09-03 par Antenne du Pays de Langres