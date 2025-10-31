Les quatre saisons à Baume les Dames Place St-Martin Baume-les-Dames
Place St-Martin Eglise Saint-Martin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2025-10-31 20:00:00
La Chambre Harmonique, jeune orchestre professionnel, donnera un concert autour des Quatre Saisons de Vivaldi.
Le concert sera porté par l’octuor à cordes de La Chambre Harmonique, placé sous la direction de la violoniste Laura Andriani, également soliste de la soirée.
Billetterie sur place ou sur le site internet www.lachambreharmonique.fr .
