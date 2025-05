Les Quatre Saisons D’Antonio Vivaldi par l’Ensemble Matheus – Église Saint-Gouesnou Gouesnou, 24 mai 2025 19:30, Gouesnou.

Finistère

Église Saint-Gouesnou Rue de la Fontaine Gouesnou Finistère

Début : 2025-05-24 19:30:00

fin : 2025-05-24 20:30:00

2025-05-24

Avec son ensemble brestois, Jean-Christophe Spinosi, violoniste de renom, nous invite à un voyage magique autour de ce chef-d’œuvre intemporel d’Antonio Vivaldi. Le Laudate Pueri et Les Quatre Saisons seront interprétés par un quintette à cordes, une guitare baroque, et la soprano Nina Maestracci dans un dialogue plein d’émotion, de couleur et de virtuosité.

Au programme

18h45-19h introduction au concert (prairie Saint Gouesnou gratuit)

19h30 20h30 concert dans l’Eglise Saint-Gouesnou .

Église Saint-Gouesnou Rue de la Fontaine

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne

