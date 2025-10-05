RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE – LE BATEAU PHARE Paris

RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE – LE BATEAU PHARE Paris vendredi 26 décembre 2025.

RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE Début : 2025-11-22 à 21:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : RAGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE – LIVE AGE AGAINST THE MACHINE TRIBUTE – LIVE CONCERT Le samedi 22 novembre, embarque pour une soirée électrique sur le mythique Bateau Phare et ressens toute la puissance brute, la rage politique et les riffs incendiaires de Rage Against the Machine dans un tribute live déchaîné. Guitares en fusion, flow explosif, énergie militante : replonge dans l’héritage révolutionnaire du groupe culte des années 90. Tu cries encore F*** you, I won’t do what you tell me à pleins poumons ? Tu rêves d’entendre Killing in the Name , Guerrilla Radio ou Bulls on Parade en live ?Ce concert est fait pour toi.*AU PROGRAMME :Un tribute band en furie pour faire revivre la rage mythique de Rage Against the Machine : Wake Up , Testify , Know Your Enemy , Sleep Now in the Fire , Bombtrack , et bien sûr… l’iconique Killing in the Name . Lieu : Le Bateau Phare – 13 Port de la Gare, 75013 Paris Date : Samedi 22 novembre Ouverture des portes : 20h Concert : à partir de 21h Bar & food sur place Dress code : treillis, Doc Martens, hoodie noir, esprit insurgé.Viens hurler, sauter, groover, te libérer.RATM is back — pour une nuit, pour une cause, pour la musique.?? #RATMTribute #BateauPhare #ParisConcert #RageLive #ZackDeLaRochaVibes #RageAgainstTheSystem #RockMilitant

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BATEAU PHARE 3 PORT DE LA GARE, QUAI FRANÇOIS 75013 Paris 75