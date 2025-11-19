LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI – EGLISE SAINT-PAUL-SAINT-LOUIS Paris

LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Programme : Les Quatre Saisons de VivaldiAve Maria et Airs Sacrés de Caccini, Bach, Mozart, Schubert, Franck, Fauré, Bizet, GounodCanon de PachelbelArtistes :Chrsitophe Guiot : violon solo et direction le 13 et 20 décembreAnara Khassenova : soprano le 13 et 20 décembreJean – Philippe Kuzma : violon solo et direction le 27 et 31 décembreLaure Poissonnier : soprano le 27 et 31 décembre

EGLISE SAINT-PAUL-SAINT-LOUIS 99 RUE SAINT-ANTOINE 75004 Paris 75