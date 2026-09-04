Les quatre saisons du bal Villersois Villers-Semeuse
dimanche 6 décembre 2026 · Villers-Semeuse
Informations pratiques
Villers-Semeuse
Les quatre saisons du bal Villersois
Salle des fêtes Villers-Semeuse Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Avec l’orchestre Jean-Luc BertrandUne nouvelle occasion de se retrouver et de terminer l’année en musique !Que vous soyez un habitué de la piste de danse ou simplement heureux de partager un après-midi convivial, venez profiter de ces rendez-vous festifs !Informations et inscriptions auprès du CCAS de Villers-Semeuse.
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Salle des fêtes Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 77 20
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English :
With the Jean-Luc Bertrand Orchestra—another chance to get together and end the year with music!Whether you’re a regular on the dance floor or just looking forward to a fun afternoon with friends, come enjoy these festive events! For information and registration, contact the CCAS in Villers-Semeuse.
L’événement Les quatre saisons du bal Villersois Villers-Semeuse a été mis à jour le 2026-09-04 par Ardennes Tourisme