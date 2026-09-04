Informations pratiques

Villers-Semeuse

Les quatre saisons du bal Villersois

Salle des fêtes Villers-Semeuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Avec l’orchestre Jean-Luc BertrandUne nouvelle occasion de se retrouver et de terminer l’année en musique !Que vous soyez un habitué de la piste de danse ou simplement heureux de partager un après-midi convivial, venez profiter de ces rendez-vous festifs !Informations et inscriptions auprès du CCAS de Villers-Semeuse.

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Salle des fêtes Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 77 20

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English :

With the Jean-Luc Bertrand Orchestra—another chance to get together and end the year with music!Whether you’re a regular on the dance floor or just looking forward to a fun afternoon with friends, come enjoy these festive events! For information and registration, contact the CCAS in Villers-Semeuse.

L’événement Les quatre saisons du bal Villersois Villers-Semeuse a été mis à jour le 2026-09-04 par Ardennes Tourisme