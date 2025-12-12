Les Quatre saisons, par Elissa Cassini et François Mardirossian Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 21 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez le classique de Vivaldi, revisité par Max Richter, en version musique de chambre.

En 2012, le compositeur minimaliste Max Richter se plonge dans l’intemporel chef-d’oeuvre de Vivaldi et le « recompose ». Il donne naissance à la fois à un tube du minimalisme et à une pratique musicale : le « rework ». Tout y est : répétitions, boucles, rythmiques entêtantes, mélodies entremêlées. Un nouveau classique !

Dans le cadre du Festival Autres Mesures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T13:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine