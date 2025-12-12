Les Quatre saisons, par Elissa Cassini et François Mardirossian Auditorium des Champs Libres Rennes
Les Quatre saisons, par Elissa Cassini et François Mardirossian Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 21 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez le classique de Vivaldi, revisité par Max Richter, en version musique de chambre.
En 2012, le compositeur minimaliste Max Richter se plonge dans l’intemporel chef-d’oeuvre de Vivaldi et le « recompose ». Il donne naissance à la fois à un tube du minimalisme et à une pratique musicale : le « rework ». Tout y est : répétitions, boucles, rythmiques entêtantes, mélodies entremêlées. Un nouveau classique !
Dans le cadre du Festival Autres Mesures
Début : 2026-01-21T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-21T13:30:00.000+01:00
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine