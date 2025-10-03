Les Quatres Saisons, Vivaldi – CONCERT Collectif Clair de Lune Pole social Urbatus Saints-Geosmes Saints-Geosmes

Les Quatres Saisons, Vivaldi – CONCERT Collectif Clair de Lune Pole social Urbatus Saints-Geosmes Saints-Geosmes vendredi 3 octobre 2025.

Les Quatres Saisons, Vivaldi – CONCERT Collectif Clair de Lune Vendredi 3 octobre, 20h00 Pole social Urbatus Saints-Geosmes Haute-Marne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T21:30:00

Retrouvez les musiciens de l’Ensemble Orchestral Clair de Lune en concert !

Participation libre – Sans réservation

www.ensembleorchestralclairdelune.com

Foisonnant d’énergie, l’Octuor de Félix Mendelssohn est une œuvre qui embarque à toute vitesse dans un tourbillon ébouriffant de virtuosité. Composée par celui que l’on considère comme le Mozart du XIXe siècle alors qu’il n’a que 16 ans, cette pièce pour huit instruments à cordes est un feu d’artifice de romantisme joyeux qui décoiffe artistes et public.

De l’énergie, les musiciens de l’Ensemble Orchestral Clair de Lune en ont à revendre, et ils reviennent en Haute-Marne pour partager les œuvres les plus mémorables du répertoire classique.

Parmi celles-ci, un autre tube indispensable : les Quatre Saisons de Vivaldi. Cet ensemble de quatre concertos pour violon est un chef d’œuvre d’inventivité et de virtuosité. Les vendanges automnales, l’orage d’été, le gel de l’hiver… les tableaux sonores se succèdent et mettent à l’honneur les violonistes de l’EOCL.

Pole social Urbatus Saints-Geosmes 9 impasse de la Courvée, 52200 Saints-Geosmes Saints-Geosmes 52200 Saints-Geosmes Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ensembleorchestralclairdelune@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ensembleorchestralclairdelune.com »}] [{« link »: « http://www.ensembleorchestralclairdelune.com »}]

Retrouvez les musiciens de l’Ensemble Orchestral Clair de Lune en concert ! De Vivaldi à Mendelssohn, les artistes vous proposeront un concert plein de fouge, d’énergie et de virtuosité. Concert Musique

eocl