Les quatrièmes Journées du Patrimoine Humain Épinal

samedi 21 mars 2026.

Les quatrièmes Journées du Patrimoine Humain

Épinal Vosges

Samedi 2026-03-21 09:00:00

2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

En mars 2026, les Journées du Patrimoine Humain reviennent pour une quatrième édition, un rendez-vous devenu incontournable, synonyme de partage et de découverte. Cet événement offre à des personnes la possibilité de transmettre leur histoire personnelle, leur passion, leurs réflexions. Un moment de dialogue et de rencontre unique pour créer du lien, découvrir toute la richesse de l’autre.

Et si vous ouvriez une Bibliothèque vivante ? Vous êtes une mairie, une association, une entreprise, une médiathèque, un groupe d’amis, etc ? C’est pour vous l’occasion de promouvoir les activités de votre structure et de mettre en valeur les êtres humains qui la composent.

Ou si vous deveniez Livre vivant ? Nous avons tous une histoire à raconter… Un parcours professionnel, une expérience de vie, une passion… Faites découvrir votre univers à des Lecteurs avides d’échanges et de nouvelles perspectives.

Vous ne savez pas quoi partager ? Soyez curieux et participez à l’un des ateliers animés par un membre de l’équipe de Scènes Vosges, et nous vous déposerons délicatement dans une Bibliothèque vivantes existante…

Lancées en 2023, les Journées du Patrimoine Humain s’inspirent des Journées européennes du Patrimoine, en mettant cette fois l’humain au cœur de la rencontre. Il ne s’agit pas de visiter des monuments, mais d’écouter des histoires vraies, seul ou en petit groupe. Chaque édition a permis des rencontres marquantes, offrant ainsi un nouveau regard sur le monde.

Prenez part à cette aventure humaine et faites des Journées du Patrimoine Humain 2026 un moment inoubliable. Inscrivez-vous ou demandez des renseignements jusqu’au 15 décembre 2025 au 03 29 68 69 33 ou com.scenes-vosges@agglo-epinal.fr.Tout public

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

In March 2026, the Journées du Patrimoine Humain (Human Heritage Days) will be back for a fourth year, an event that has become a must, synonymous with sharing and discovery. This event offers people the chance to share their personal stories, their passions and their thoughts. It’s a unique opportunity for dialogue and encounters, to forge links and discover the richness of others.

Why not open a Living Library? Are you a town hall, an association, a company, a media library, a group of friends, etc.? This is your chance to promote your organization?s activities and showcase the people who make it up.

Or how about becoming a Living Book? We all have a story to tell? A career path, a life experience, a passion? Introduce your world to readers eager to exchange ideas and gain new perspectives.

Not sure what to share? Be curious and take part in one of the workshops led by a member of the Scènes Vosges team, and we’ll drop you gently into an existing Living Library?

Launched in 2023, the Journées du Patrimoine Humain (Human Heritage Days) are inspired by the Journées européennes du Patrimoine (European Heritage Days), this time putting the human element at the heart of the encounter. The idea is not to visit monuments, but to listen to true stories, alone or in small groups. Every year, we’ve had a number of memorable encounters, offering a new perspective on the world.

Take part in this human adventure and make the Journées du Patrimoine Humain 2026 an unforgettable experience. Register or request information by December 15, 2025 on 03 29 68 69 33 or com.scenes-vosges@agglo-epinal.fr.

German :

Im März 2026 kehren die Tage des menschlichen Erbes für eine vierte Ausgabe zurück, ein mittlerweile unumgängliches Treffen, das für Teilen und Entdecken steht. Diese Veranstaltung bietet Menschen die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte, ihre Leidenschaft und ihre Überlegungen weiterzugeben. Ein einzigartiger Moment des Dialogs und der Begegnung, um Verbindungen zu schaffen und den ganzen Reichtum des Anderen zu entdecken.

Wie wäre es, wenn du eine Lebendige Bibliothek eröffnest? Sie sind eine Stadtverwaltung, ein Verein, ein Unternehmen, eine Mediathek, eine Gruppe von Freunden usw.? Sie haben die Möglichkeit, die Aktivitäten Ihrer Organisation zu fördern und die Menschen, aus denen sie sich zusammensetzt, in den Vordergrund zu stellen.

Oder wie wäre es, wenn Sie ein lebendes Buch werden? Wir alle haben eine Geschichte zu erzählen Eine berufliche Laufbahn, eine Lebenserfahrung, eine Leidenschaft? Entdecken Sie Ihre Welt für Leser, die nach Austausch und neuen Perspektiven suchen.

Sie wissen nicht, was Sie mitteilen sollen? Seien Sie neugierig und nehmen Sie an einem der Workshops teil, die von einem Mitglied des Teams von Scènes Vosges geleitet werden, und wir werden Sie sanft in einer bestehenden Lebendigen Bibliothek absetzen

Die 2023 ins Leben gerufenen Journées du Patrimoine Humain (Tage des menschlichen Erbes) basieren auf den Europäischen Tagen des Kulturerbes, stellen aber diesmal den Menschen in den Mittelpunkt der Begegnung. Es geht nicht darum, Denkmäler zu besichtigen, sondern allein oder in kleinen Gruppen wahren Geschichten zu lauschen. Jede Veranstaltung hat zu bedeutenden Begegnungen geführt, die einen neuen Blick auf die Welt eröffnen.

Nehmen Sie an diesem menschlichen Abenteuer teil und machen Sie die Tage des menschlichen Erbes 2026 zu einem unvergesslichen Erlebnis. Melden Sie sich an oder fordern Sie bis zum 15. Dezember 2025 Informationen an unter 03 29 68 69 33 oder com.scenes-vosges@agglo-epinal.fr.

Italiano :

Nel marzo 2026 torneranno per la quarta edizione le Journées du Patrimoine Humain (Giornate del Patrimonio Umano), un evento che è diventato un must, sinonimo di condivisione e scoperta. Questo evento offre alle persone la possibilità di condividere le loro storie personali, le loro passioni e i loro pensieri. È un’occasione unica di dialogo e di incontro, un’opportunità per creare legami e scoprire la ricchezza degli altri.

Perché non aprire una Biblioteca vivente? Siete un Comune, un’associazione, un’azienda, una mediateca, un gruppo di amici, ecc È l’occasione per promuovere le attività della vostra organizzazione e mettere in mostra le persone che la compongono.

Oppure che ne dite di diventare un Libro vivente? Tutti noi abbiamo una storia da raccontare? Un percorso professionale, un’esperienza di vita, una passione? Fate conoscere il vostro mondo a lettori desiderosi di scambiare idee e acquisire nuove prospettive.

Non sapete cosa condividere? Siate curiosi e partecipate a uno dei workshop guidati da un membro dell’équipe di Scènes Vosges, e noi vi caleremo dolcemente in una Biblioteca vivente già esistente?

Lanciate nel 2023, le Journées du Patrimoine Humain (Giornate del Patrimonio Umano) si ispirano alle Giornate Europee del Patrimonio, ma questa volta l’attenzione è rivolta alle persone. L’idea non è quella di visitare monumenti, ma di ascoltare storie vere, da soli o in piccoli gruppi. Ogni anno abbiamo avuto incontri davvero memorabili, che ci hanno offerto una nuova prospettiva sul mondo.

Partecipate a questa avventura umana e fate delle Journées du Patrimoine Humain 2026 un’esperienza indimenticabile. Iscrivetevi o richiedete informazioni fino al 15 dicembre 2025 al numero 03 29 68 69 33 o a com.scenes-vosges@agglo-epinal.fr.

Espanol :

En marzo de 2026, las Journées du Patrimoine Humain (Jornadas del Patrimonio Humano) volverán con una cuarta edición, un acontecimiento que se ha convertido en una cita ineludible, sinónimo de compartir y descubrir. Este evento ofrece a la gente la oportunidad de compartir sus historias personales, sus pasiones y sus pensamientos. Es una ocasión única para el diálogo y el encuentro, una oportunidad para establecer vínculos y descubrir la riqueza de los demás.

¿Por qué no abrir una Biblioteca Viva? ¿Es usted un ayuntamiento, una asociación, una empresa, una mediateca, un grupo de amigos, etc.? Esta es su oportunidad para promover las actividades de su organización y dar a conocer a las personas que la componen.

¿O qué le parece convertirse en un Libro Viviente? Todos tenemos una historia que contar ¿Una trayectoria profesional, una experiencia vital, una pasión? Presente su mundo a lectores deseosos de intercambiar ideas y adquirir nuevas perspectivas.

¿No sabe qué compartir? Sea curioso y participe en uno de los talleres dirigidos por un miembro del equipo de Scènes Vosges, y le dejaremos amablemente en una de las Bibliotecas Vivas existentes..

Lanzadas en 2023, las Journées du Patrimoine Humain (Jornadas del Patrimonio Humano) se inspiran en las Jornadas Europeas del Patrimonio, pero esta vez se centran en las personas. La idea no es visitar monumentos, sino escuchar historias reales, solos o en pequeños grupos. Todos los años hemos tenido encuentros memorables, que nos han ofrecido una nueva perspectiva del mundo.

Participe en esta aventura humana y haga de las Journées du Patrimoine Humain 2026 una experiencia inolvidable. Inscríbete o solicita información hasta el 15 de diciembre de 2025 en el 03 29 68 69 33 o en com.scenes-vosges@agglo-epinal.fr.

