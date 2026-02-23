LES QUIZZ D’ÉLO S’INVITENT À L’OFFICE DE TOURISME Collioure

LES QUIZZ D’ÉLO S’INVITENT À L’OFFICE DE TOURISME

6 Rue de la République Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-05 15:30:00

Date(s) :

2026-03-05

Elo vous invite à son quiz fun et déjanté !

Seule ou en équipe, venez relever le défi lors de 45 minutes de questions surprenantes et ludiques sur Collioure. Pensez-vous vraiment connaître tous les secrets de notre village ? À vous de jouer !

6 Rue de la République Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

English :

Elo invites you to her fun and wacky quiz!

Alone or in a team, come and take up the challenge during 45 minutes of surprising and entertaining questions about Collioure. Do you really think you know all the secrets of our village? It’s up to you!

