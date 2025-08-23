Les racines profondes ne gèlent pas Place du village de Beaumont en Diois Beaumont-en-Diois

Les racines profondes ne gèlent pas Samedi 23 août, 14h30 Place du village de Beaumont en Diois Drôme

Nous avons le plaisir de vous inviter à une journée festive et sensible à Beaumont-en-Diois le samedi 23 août, autour de la poésie et de la création plastique.

Rendez-vous dès 14h sur la place du village de Beaumont en Diois pour un après-midi et une soirée rythmés par :

14h – Ateliers gratuits tout public :

Écriture poétique

Teinture végétale

Travail du feutre

Musique assistée par ordinateur

16h – Balade, exposition et déambulations artistiques dans le village :

Découverte de l’installation Trois Soleil – Flavie Loreau – Margot Dusé

Exposition des œuvres collectives créées pendant les ateliers d’août

17h – Concert de harpe à l’église de Beaumont – David Giovanni Innocenti

18h – Lecture publique – Claire Bouffay – Chams Barkaoui – Nicolas Brunelle

19h – Scène ouverte à toutes et tous (venez lire vos textes ou partager vos mots, sur fond de musique acoustique et ambiante)

20h – Concert 20 Cent’s – poésie pop précaire

21h – Concert Santiago Aldunate (Hanta yo) – poésie rock psychédélique

22h – DJ set – Désiré Bonaventure

00h – Fin des festivités

Pourquoi cet événement ?

Cette journée est l’aboutissement d’une résidence artistique menée dans le cadre du programme L’Été Culturel soutenu par le Ministère de la Culture.

Depuis début août, nous (Flavie et Margot) avons animé des ateliers gratuits de forge, de transformation de la laine et de pratiques artisanales.

La semaine précédant l’événement, nous accueillerons à la Maison de Brique une dizaine de jeunes artistes venus partager leurs savoir-faire (fonderie, soudure, tissage, teinture végétale, etc.) et créer ensemble.

Place du village de Beaumont en Diois 26310 Beaumont-en-Diois Beaumont-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Été culturel

©FlavieLoreau&MargotDusé