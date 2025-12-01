Les raclettes du Château Tour Guillotin Puisseguin

CHâteau Tour Guillotin Puisseguin Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-12
fin : 2026-02-20

2025-12-12 2025-12-20 2026-01-09 2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20

Soirées Raclettes
Elles reviennent pour leur 3e édition!

Venez profiter d’un moment convivial avec
2 verres de vin
Un assortiment de charcuteries
Des fromages à raclette
Des pommes de terre
Le tout savouré au coin du feu dans notre salle des Vendangeurs.

Places limitées, pensez à réserver !

Tarif 20 € par personne
Formule enfants adaptée pour les plus jeunes (charcuterie, fromage, pommes de terre)
Option Café/Infusion + Cannelé 2 €

Horaires 19h30 → 22h30

Réservation jusqu’à la veille de l’événement
Par téléphone 06 71 06 18 51
Par mail chateau-tour-guillotin@orange.fr   .

CHâteau Tour Guillotin Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 18 51  chateau-tour-guillotin@orange.fr

