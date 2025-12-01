Les raclettes du Château Tour Guillotin Puisseguin

Les raclettes du Château Tour Guillotin

CHâteau Tour Guillotin Puisseguin Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-20 2026-01-09 2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20

Soirées Raclettes

Elles reviennent pour leur 3e édition!

Venez profiter d’un moment convivial avec

2 verres de vin

Un assortiment de charcuteries

Des fromages à raclette

Des pommes de terre

Le tout savouré au coin du feu dans notre salle des Vendangeurs.

Places limitées, pensez à réserver !

Tarif 20 € par personne

Formule enfants adaptée pour les plus jeunes (charcuterie, fromage, pommes de terre)

Option Café/Infusion + Cannelé 2 €

Horaires 19h30 → 22h30

Réservation jusqu’à la veille de l’événement

Par téléphone 06 71 06 18 51

Par mail chateau-tour-guillotin@orange.fr .

CHâteau Tour Guillotin Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

