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Les racontées musicales, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Les racontées musicales, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage
Adresse
2 rue Pierre Motte, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Entrée Libre, Gratuit

Les racontées musicales 17 octobre et 19 décembre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Entrée Libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T11:30:00+01:00

Virelangues et autres casse-bouche pour les petits dès 18 mois et leurs parents.

Babiller, tourner sa langue sept fois dans sa bouche, s’emberlificoter dans les mots en musique. Autant d’occasions de mettre de la poésie dans le langage.

Voici l’invitation de Thierry et Laetitia dans un duo de lectures musicalisées.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}]
Musique pour les tout-petits

Anaïs Gadeau, ville de Roubaix

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