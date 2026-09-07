Les racontées musicales, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Informations pratiques

Les racontées musicales 17 octobre et 19 décembre Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Entrée Libre, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T11:30:00+01:00

Virelangues et autres casse-bouche pour les petits dès 18 mois et leurs parents.

Babiller, tourner sa langue sept fois dans sa bouche, s’emberlificoter dans les mots en musique. Autant d’occasions de mettre de la poésie dans le langage.

Voici l’invitation de Thierry et Laetitia dans un duo de lectures musicalisées.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 45 00 »}]

Musique pour les tout-petits

Anaïs Gadeau, ville de Roubaix