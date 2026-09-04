Informations pratiques

Roubaix

Les racontées musicales

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-12-19 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-12-19

Virelangues et autres casse-bouche pour les petits dès 18 mois et leurs parents.

Babiller, tourner sa langue sept fois dans sa bouche, s’emberlificoter dans les mots en musique. Autant d’occasions de mettre de la poésie dans le langage.

Voici l’invitation de Thierry et Laetitia dans un duo de lectures musicalisées.

Virelangues et autres casse-bouche pour les petits dès 18 mois et leurs parents.

Babiller, tourner sa langue sept fois dans sa bouche, s’emberlificoter dans les mots en musique. Autant d’occasions de mettre de la poésie dans le langage.

Voici l’invitation de Thierry et Laetitia dans un duo de lectures musicalisées. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

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English :

Virelangues and other mouth-breakers for little ones from 18 months and their parents.

Babble, turn your tongue seven times in your mouth, tangle with words to music. So many opportunities to put poetry into language.

Thierry and Laetitia invite you to join them for a duo of musical readings.

L’événement Les racontées musicales Roubaix a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme