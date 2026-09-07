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Les (Ra)conteurs de Thiérache, Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique), La Vallée-au-Blé

samedi 12 septembre 2026 · Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) · La Vallée-au-Blé

Les (Ra)conteurs de Thiérache, Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique), La Vallée-au-Blé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique)
Adresse
35, rue de Lemé 02 La Vallée-au-Blé
Ville
02140 La Vallée-au-Blé
Département
Aisne

Les (Ra)conteurs de Thiérache Samedi 12 septembre, 11h00 Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Issu de la résidence Par les deux bouts/Parler debout, ce groupe d’habitants de Thiérache propose de vous partager des contes et légendes récoltées par l’artiste Charlotte Pronau et racontées à leur sauce, avec leur vécu et leur parler.

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contes et légendes Aisne

DR

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