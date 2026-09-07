Les (Ra)conteurs de Thiérache, Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique), La Vallée-au-Blé

samedi 12 septembre 2026 · Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) · La Vallée-au-Blé

Informations pratiques

Les (Ra)conteurs de Thiérache Samedi 12 septembre, 11h00 Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T21:00:00+02:00

Issu de la résidence Par les deux bouts/Parler debout, ce groupe d’habitants de Thiérache propose de vous partager des contes et légendes récoltées par l’artiste Charlotte Pronau et racontées à leur sauce, avec leur vécu et leur parler.

Ecolieu Les Vergers de la Cailleuse (Cie Badinage Artistique) 35, rue de Lemé 02 La Vallée-au-Blé La Vallée-au-Blé 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lachambredeau.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lachambredeau »}]

contes et légendes Aisne

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