Les racontines 0-5 ans Waldighofen

Les racontines 0-5 ans Waldighofen mercredi 24 septembre 2025.

Les racontines 0-5 ans

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-09-24 10:30:00

Début : Mercredi 2025-09-24 10:30:00

fin : 2025-09-24 11:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, partageront des histoires, comptines et jeux de doigts. Sur inscription

Arts et couleurs

Le rendez-vous des petits

Destinées aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, ces séances sont l’occasion de partager des histoires, comptines et jeux de doigts dès le plus jeune âge.

A la fin de la séance, le public pourra profiter de la médiathèque pour un temps de lecture et de jeux libres.

N’hésitez pas à venir partager ce temps d’éveil…

Inscription auprès de la Médiathèque Nathan Katz au 03 89 68 94 40. .

4 rue des Écoles Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

English :

Children accompanied by their parents, grandparents or childminders will share stories, nursery rhymes and finger games. Registration required

German :

Kinder, die von ihren Eltern, Großeltern oder Kindergärtnerinnen begleitet werden, teilen Geschichten, Reime und Fingerspiele. Auf Anmeldung

Italiano :

I bambini accompagnati dai genitori, dai nonni o dagli assistenti all’infanzia condivideranno storie, filastrocche e giochi di dita. Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Los niños acompañados de sus padres, abuelos o cuidadores compartirán cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos. Inscripción obligatoria

