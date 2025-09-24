Les racontines 0-5 ans Waldighofen
Les racontines 0-5 ans Waldighofen mercredi 24 septembre 2025.
Les racontines 0-5 ans
4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-09-24 10:30:00
fin : 2025-09-24 11:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, partageront des histoires, comptines et jeux de doigts. Sur inscription
Arts et couleurs
Le rendez-vous des petits
Destinées aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles, ces séances sont l’occasion de partager des histoires, comptines et jeux de doigts dès le plus jeune âge.
A la fin de la séance, le public pourra profiter de la médiathèque pour un temps de lecture et de jeux libres.
N’hésitez pas à venir partager ce temps d’éveil…
Inscription auprès de la Médiathèque Nathan Katz au 03 89 68 94 40. .
4 rue des Écoles Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr
English :
Children accompanied by their parents, grandparents or childminders will share stories, nursery rhymes and finger games. Registration required
German :
Kinder, die von ihren Eltern, Großeltern oder Kindergärtnerinnen begleitet werden, teilen Geschichten, Reime und Fingerspiele. Auf Anmeldung
Italiano :
I bambini accompagnati dai genitori, dai nonni o dagli assistenti all’infanzia condivideranno storie, filastrocche e giochi di dita. Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Los niños acompañados de sus padres, abuelos o cuidadores compartirán cuentos, canciones infantiles y juegos de dedos. Inscripción obligatoria
L’événement Les racontines 0-5 ans Waldighofen a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du Sundgau