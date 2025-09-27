Les racontines 0 à 3 ans Place Armand et Jeanne Gouriou Lamballe-Armor
Place Armand et Jeanne Gouriou Bibliothèque de Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-09-27 11:30:00
2025-09-27
Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription. .
Place Armand et Jeanne Gouriou Bibliothèque de Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38
