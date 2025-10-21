Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque de Meslin Lamballe-Armor
Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-21 09:45:00
fin : 2025-10-21 10:45:00
2025-10-21
Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité.
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription. .
Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38
