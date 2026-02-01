Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 3 ans

Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:15:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription. .

Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les racontines 0 à 3 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor