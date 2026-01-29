Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque de Meslin Lamballe-Armor
Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque de Meslin Lamballe-Armor mardi 3 mars 2026.
Les racontines 0 à 3 ans
Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 10:45:00
fin : 2026-03-03 11:15:00
Date(s) :
2026-03-03
Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité. Enfants de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte. Deux séances au choix 9h45 ou 10h45 .
Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les racontines 0 à 3 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor