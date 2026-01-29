Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque de Meslin Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 3 ans

Bibliothèque de Meslin 4 Place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d'Armor

2026-03-03 10:45:00

2026-03-03 11:15:00

2026-03-03

Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité. Enfants de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte. Deux séances au choix 9h45 ou 10h45 .

+33 2 96 30 30 57

