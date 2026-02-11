Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque Lamballe-Armor
Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque Lamballe-Armor samedi 14 mars 2026.
Les racontines 0 à 3 ans
Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Temps consacrés à la lecture de petites histoires, de comptines et jeux de doigts, idéaux pour faire découvrir la lecture à votre tout-petit. .
Bibliothèque 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les racontines 0 à 3 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor