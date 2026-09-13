Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque Lamballe-Armor
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Les racontines 0 à 3 ans
Bibliothèque 4 place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 09:45:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Temps consacrés à la lecture de petites histoires, de comptines et jeux de doigts, idéaux pour faire découvrir la lecture à votre tout-petit. .
Bibliothèque 4 place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57
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English :
L’événement Les racontines 0 à 3 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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