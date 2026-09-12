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AGENDA · Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 3 ans Bibliothèque Lamballe-Armor

mardi 15 décembre 2026 · Bibliothèque · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
10:45:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
4 place du Jumelage
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 3 ans

Bibliothèque 4 place du Jumelage Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 10:45:00
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-12-15

Temps consacrés à la lecture de petites histoires, de comptines et jeux de doigts, idéaux pour faire découvrir la lecture à votre tout-petit.   .

Bibliothèque 4 place du Jumelage Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 30 57 

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English :

L’événement Les racontines 0 à 3 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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