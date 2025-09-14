Les racontines 0 à 6 ans Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 6 ans Bibliothèque de Planguenoual Lamballe-Armor samedi 10 janvier 2026.

Les racontines 0 à 6 ans

Bibliothèque de Planguenoual 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-10 11:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité.

Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Sur inscription. .

Bibliothèque de Planguenoual 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les racontines 0 à 6 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André