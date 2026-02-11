Les racontines 0 à 6 ans Bibliothèque Lamballe-Armor

Les racontines 0 à 6 ans

Bibliothèque 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Temps consacrés à la lecture de petites histoires, de comptines et jeux de doigts, idéaux pour faire découvrir la lecture à votre tout-petit. .

Bibliothèque 4 rue du 19 mars 1962 Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 64 31

