LES RACONTINES – Bédarieux 21 juin 2025 07:00

Hérault

LES RACONTINES 19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Samedi 21 juin de 10h30 à 11h Médiathèque Max Rouquette à Bédarieux

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent

C’est la fête de la musique pour les bébés

Chantons, jouons, dansons ensemble !

Gratuit

19 Avenue de l’Abbé Tarroux

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

English :

Saturday June 21 from 10:30am to 11am Médiathèque Max Rouquette, Bédarieux

For children aged 0-3 accompanied by a parent

Fête de la musique for babies

Let’s sing, play and dance together!

Free

German :

Samstag, 21. Juni von 10:30 bis 11:00 Uhr Mediathek Max Rouquette in Bédarieux

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren in Begleitung eines Elternteils

Das ist das Musikfest für Babys!

Lasst uns gemeinsam singen, spielen und tanzen!

Kostenlos

Italiano :

Sabato 21 giugno dalle 10.30 alle 11.00 Médiathèque Max Rouquette, Bédarieux

Per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un genitore

È la giornata della musica per i bambini!

Cantiamo, giochiamo e balliamo insieme!

Gratuito

Espanol :

Sábado 21 de junio de 10.30 a 11.00 h Médiathèque Max Rouquette, Bédarieux

Para niños de 0 a 3 años acompañados de sus padres

¡Es el día de la música para los bebés!

Cantemos, juguemos y bailemos juntos

Gratis

