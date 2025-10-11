Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 11 octobre 2025.

Embarquez pour un beau voyage imaginaire !

Retrouvons-nous à 11h, à la bibliothèque :

– le samedi 11/10.

– le samedi 15/11

– le samedi 06/12

Pour les enfants, à partir de 3 ans.

Une sélection d’histoires et de musiques choisies pour vous par les bibliothécaires.

Le samedi 11 octobre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h10 à 11h45

gratuit

par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr

ou par téléphone : 01 44 78 55 20

Public enfants.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux