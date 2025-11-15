Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
Les racontines Bibliothèque Marguerite Audoux Paris samedi 15 novembre 2025.
Embarquez pour un beau voyage imaginaire !
Retrouvons-nous à 11h, à la bibliothèque.
Pour les enfants, à partir de 3 ans.
Une sélection d’histoires et de musiques choisies pour vous par les bibliothécaires.
Le samedi 15 novembre 2025
de 11h00 à 11h45
gratuit
par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr
ou par téléphone : 01 44 78 55 20
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-15T12:00:00+01:00
fin : 2025-11-15T12:45:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T11:45:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
+33144785520 https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux