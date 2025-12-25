Les Racontines bilingues 0-3 ans [FR/LSF], Médiathèque de la Canopée Paris

Lors de ces séances spécialement dédiées aux bébés, nous vous proposons de découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums !

Pour les 0-3 ans et leurs parents ! En LSF et en français !



Entrée libre.

Venez découvrir, écouter et voir des comptines, jeux de doigts et premiers albums avec votre enfant de 0-3 ans !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl



