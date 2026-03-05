LES RACONTINES D’ALBUM Rue des Écoles Argelliers

LES RACONTINES D’ALBUM

Rue des Écoles Bibliothèques de Argelliers Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Des histoires racontées en musique

Plongez dans l’univers doux et poétique des racontines, où les histoires prennent vie en musique. Pensées spécialement pour les tout-petits, ces séances mêlent récits, comptines, chansons et ritournelles pour éveiller l’imaginaire et les sens. Tapis, objets et instruments de musique viennent parfois enrichir l’expèrience, accompagnant Ezeka dans ses racontines.

En partenariat avec l’école de musique de la CCVH .

Rue des Écoles Bibliothèques de Argelliers Argelliers 34380 Hérault Occitanie

English :

Stories told to music

