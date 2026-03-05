LES RACONTINES D’ALBUM Bibliothèque de Montarnaud Montarnaud

LES RACONTINES D’ALBUM

Bibliothèque de Montarnaud Allée Jean Moulin Montarnaud Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Des histoires racontées en musique

Plongez dans l’univers doux et poétique des racontines, où les histoires prennent vie en musique. Pensées spécialement pour les tout-petits, ces séances mêlent récits, comptines, chansons et ritournelles pour éveiller l’imaginaire et les sens. Tapis, objets et instruments de musique viennent parfois enrichir l’expèrience, accompagnant Ezeka dans ses racontines.

En partenariat avec l’école de musique de la CCVH .

Bibliothèque de Montarnaud Allée Jean Moulin Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 48 16 bibliotheque@montarnaud.fr

English :

Stories told to music

