Les Racontines de 1,2,3 Soleil

123 Soleil au Colombier Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03

1,2,3 Soleil organise des séances de Racontines dans ses locaux au Colombier à Sarlat.

Cet accueil est ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, 1 mercredi par mois pendant le temps d’accueil de 9h à 12h entre octobre et juin.

2 séances sont proposées à 9h30 et à 10h45.

Les prochaines séances:

Mercredi 1 avril: Poisson d’avril

Mercredi 6 mai: Alouette, je t’aimerai

Mercredi 3 juin: Il était un petit navire .

123 Soleil au Colombier Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 29 81 123soleil@mairie-sarlat.fr

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English : Les Racontines de 1,2,3 Soleil

L’événement Les Racontines de 1,2,3 Soleil Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir