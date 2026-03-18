Les Racontines de 1,2,3 Soleil Sarlat-la-Canéda
Les Racontines de 1,2,3 Soleil Sarlat-la-Canéda mercredi 1 avril 2026.
Les Racontines de 1,2,3 Soleil
123 Soleil au Colombier Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03
1,2,3 Soleil organise des séances de Racontines dans ses locaux au Colombier à Sarlat.
Cet accueil est ouvert aux enfants de 0 à 3 ans, 1 mercredi par mois pendant le temps d’accueil de 9h à 12h entre octobre et juin.
2 séances sont proposées à 9h30 et à 10h45.
Les prochaines séances:
Mercredi 1 avril: Poisson d’avril
Mercredi 6 mai: Alouette, je t’aimerai
Mercredi 3 juin: Il était un petit navire .
123 Soleil au Colombier Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 29 81 123soleil@mairie-sarlat.fr
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English : Les Racontines de 1,2,3 Soleil
L’événement Les Racontines de 1,2,3 Soleil Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir