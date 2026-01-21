Les racontines de Gaïa Médiathèque l’Atelier Plouescat

Les racontines de Gaïa

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Pour les plus grands, les histoires enchantées du Carnaval !

À partir de 3 ans, entrée libre. .

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

