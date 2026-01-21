Les racontines de Gaïa Médiathèque l’Atelier Plouescat
Les racontines de Gaïa Médiathèque l’Atelier Plouescat samedi 21 février 2026.
Les racontines de Gaïa
Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Pour les plus grands, les histoires enchantées du Carnaval !
À partir de 3 ans, entrée libre. .
Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les racontines de Gaïa Plouescat a été mis à jour le 2026-01-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX