Les racontines de Noël

15 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03 11:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Autour des lutins de Noël, un atelier pour les 2–5 ans qui mêle histoires, éveil des sens et complicité parent-enfant. La lecture devient une aventure ludique et poétique.

De petites oreilles pour écouter une histoire, des petites mains pour explorer le livre autour des lutins de Noël ! De 2 à 5 ans. .

15 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 40 26 mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

English :

Around the Christmas elves, a workshop for 2-5 year-olds that combines storytelling, sensory stimulation and parent-child bonding. Reading becomes a playful and poetic adventure.

German :

Rund um die Weihnachtswichtel, ein Workshop für Kinder im Alter von 2?5 Jahren, der Geschichten, das Erwecken der Sinne und die Bindung zwischen Eltern und Kind miteinander verbindet. Das Lesen wird zu einem spielerischen und poetischen Abenteuer.

Italiano :

Intorno agli elfi di Natale, un laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni che combina narrazione, stimolazione sensoriale e legame tra genitori e figli. La lettura diventa un’avventura ludica e poetica.

Espanol :

En torno a los duendes de la Navidad, un taller para niños de 2 a 5 años que combina la narración de cuentos, la estimulación sensorial y el vínculo entre padres e hijos. La lectura se convierte en una aventura lúdica y poética.

L’événement Les racontines de Noël Cernay a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay