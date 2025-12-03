Les Racontines de Noël

Médiathèque Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-03 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17

Racontines de Noël 2025

Venez plonger dans la magie de Noël à travers des histoires pleines de douceur, de rires et de surprises !

Les tout-petits et leurs parents sont invités à partager un moment convivial autour de contes, comptines et chansons de saison.

Mercredi 3 décembre à 9 h 30 et 10 h 45 (sur inscription)

Et les mercredis 3, 10 et 17 décembre à 17 h (Sans inscriptions)

Séance spéciale le samedi 13 décembre à 10 h 30 à la Médiathèque

Un rendez-vous plein de féérie pour bien commencer les fêtes ! .

Médiathèque Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 29 81

English : Les Racontines de Noël

German : Les Racontines de Noël

Italiano :

Espanol : Les Racontines de Noël

L’événement Les Racontines de Noël Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir