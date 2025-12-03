Les Racontines de Noël Sarlat-la-Canéda
Les Racontines de Noël Sarlat-la-Canéda mercredi 3 décembre 2025.
Les Racontines de Noël
Médiathèque Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-13 2025-12-17
Racontines de Noël 2025
Venez plonger dans la magie de Noël à travers des histoires pleines de douceur, de rires et de surprises !
Les tout-petits et leurs parents sont invités à partager un moment convivial autour de contes, comptines et chansons de saison.
Mercredi 3 décembre à 9 h 30 et 10 h 45 (sur inscription)
Et les mercredis 3, 10 et 17 décembre à 17 h (Sans inscriptions)
Séance spéciale le samedi 13 décembre à 10 h 30 à la Médiathèque
Un rendez-vous plein de féérie pour bien commencer les fêtes ! .
Médiathèque Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 30 29 81
English : Les Racontines de Noël
German : Les Racontines de Noël
Italiano :
Espanol : Les Racontines de Noël
L’événement Les Racontines de Noël Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir