Les racontines de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris

Dans la boîte à outils de Violette, il a :

Un marteau qui fait toc toc

Une pince qui fait tic tic

Une scie qui fait sss sss

Un tournevis qui fait crr crr

Une pelleteuse qui fait vroum vroum

Une machine pleine de tuyaux

Et tout ce qu’il faut pour un beau chantier ! Tu viens nous aider ?

De 1 à 4 ans – Réservation obligatoire

Au téléphone : 01 55 25 80 20 ou par courriel : mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 11h30

gratuit

Réservation obligatoire

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal