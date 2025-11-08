Les racontines de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris
Les racontines de Violette Leduc Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 8 novembre 2025.
Dans la boîte à outils de Violette, il a :
Un marteau qui fait toc toc
Une pince qui fait tic tic
Une scie qui fait sss sss
Un tournevis qui fait crr crr
Une pelleteuse qui fait vroum vroum
Une machine pleine de tuyaux
Et tout ce qu’il faut pour un beau chantier ! Tu viens nous aider ?
De 1 à 4 ans – Réservation obligatoire
Au téléphone : 01 55 25 80 20 ou par courriel : mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Les Racontines de Violette se mettent au travail pour faire avancer le chantier !
de 11h00 à 11h30
de 10h30 à 11h00
gratuit
Réservation obligatoire
Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal