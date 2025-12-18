Les racontines du samedi matin Bibliothèque Drouot Paris

Les racontines du samedi matin Bibliothèque Drouot Paris samedi 17 janvier 2026.

Un samedi par mois pour les 0-4 ans (les plus grand.es sont aussi les bienvenu.es).

Les prochaines dates :

– samedi 17 janvier de 10h30 à 11h

– samedi 7 février de 10h30 à 11h

Moment dédiés aux plus petits, entre comptines, jeux de doigts, chansons et histoires hautes en couleur !
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


