Les racontines du samedi matin Bibliothèque Drouot Paris

Un samedi par mois pour les 0-4 ans (les plus grand.es sont aussi les bienvenu.es).

Les prochaines dates :

– samedi 17 janvier de 10h30 à 11h

– samedi 7 février de 10h30 à 11h

Moment dédiés aux plus petits, entre comptines, jeux de doigts, chansons et histoires hautes en couleur !

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



