LES RACONTINES HISTOIRE EN MUSIQUE POUR LES TOUT-PETITS Gignac

LES RACONTINES HISTOIRE EN MUSIQUE POUR LES TOUT-PETITS Gignac samedi 17 janvier 2026.

LES RACONTINES HISTOIRE EN MUSIQUE POUR LES TOUT-PETITS

Médiathèque Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Avec Ezaka de l’Ecole de musique.
Avec Ezaka de l’Ecole de musique.   .

Médiathèque Gignac 34150 Hérault Occitanie  

English :

With Ezaka from the School of Music.

L’événement LES RACONTINES HISTOIRE EN MUSIQUE POUR LES TOUT-PETITS Gignac a été mis à jour le 2025-12-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT