Les Racontines Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
Les Racontines Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor mercredi 21 janvier 2026.
Les Racontines
Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 11:00:00
fin : 2026-01-21 11:30:00
Date(s) :
2026-01-21
Des petites histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. A travers sons et albums, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité. Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. .
Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Racontines Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André