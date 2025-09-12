Les Racontines Médiathèque Christian bobin Le Creusot

Les Racontines Médiathèque Christian bobin Le Creusot vendredi 12 septembre 2025.

Les Racontines

Médiathèque Christian bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-12 09:30:00

fin : 2026-01-23

2025-09-12 2025-10-03 2025-11-21 2025-12-19 2026-01-23 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-24 2026-05-22 2026-06-12

Un thème, des histoires, un.e conteur.teuse un rendez-vous pour les assistantes maternelles, les crèches, les parents, accompagnés d’enfants de 0 à 3 ans.

1 vendredi par mois, à 9h30.

Sur inscription. .

Médiathèque Christian bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

