Les racontines Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Chambéry

Les racontines Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Savoie

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

T’as la frousse ?

Pour les 0-4 ans, gratuit sur inscription au 04 79 60 04 04 ou au secteur enfants (3ème étage) de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau.

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré curial 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479600404 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

