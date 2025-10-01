Les racontines Médiathèque l’Atelier Plouescat

Les racontines Médiathèque l’Atelier Plouescat mercredi 1 octobre 2025.

Les racontines

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Venez écouter de super histoires !

À partir de 3 ans, entrée libre. .

Médiathèque l’Atelier 14, place du dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les racontines Plouescat a été mis à jour le 2025-09-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX