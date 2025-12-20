Les racontines, Médiathèque l’Atelier Plouescat

Les racontines

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez écouter de super histoires pour gambader à travers champs ou explorer les ruelles des villes !

À partir de 3 ans, entrée libre. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

