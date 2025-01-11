Les racontines pour les enfants jusqu’a 77 ans! Médiathèque du Rouillacais Rouillac
Les racontines pour les enfants jusqu’a 77 ans!
Début : Mercredi 2025-01-11 10:30:00
fin : 2025-10-26 11:30:00
2025-01-11 2025-02-15 2025-03-15 2025-04-12 2025-05-10 2025-06-14 2025-09-14 2025-10-12 2025-10-26 2025-11-16 2025-12-07
Les Racontines Des histoires pour les enfants jusqu’à 77 ans. Animé par Béatrice et Mauricette
Inscription obligatoire au 05 45 96 48 56
Médiathèque du Rouillacais 139 bd d’Encan Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@ccrouillacais.fr
English :
Les Racontines: Stories for children up to 77. Hosted by Béatrice and Mauricette
Registration required: 05 45 96 48 56
German :
Les Racontines: Geschichten für Kinder bis 77 Jahre. Animiert von Béatrice und Mauricette
Anmeldung erforderlich unter 05 45 96 48 56
Italiano :
Les Racontines: storie per bambini fino a 77 anni. Ospitato da Béatrice e Mauricette
Iscrizione obbligatoria al numero 05 45 96 48 56
Espanol :
Les Racontines: Cuentos para niños de hasta 77 años. Organizado por Béatrice y Mauricette
Inscripción obligatoria en el 05 45 96 48 56
