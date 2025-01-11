Les racontines pour les enfants jusqu’a 77 ans! Médiathèque du Rouillacais Rouillac

Les racontines pour les enfants jusqu'a 77 ans! Médiathèque du Rouillacais Rouillac samedi 11 janvier 2025.

Les racontines pour les enfants jusqu’a 77 ans!

Médiathèque du Rouillacais 139 bd d’Encan Rouillac Charente

Début : Mercredi 2025-01-11 10:30:00

fin : 2025-10-26 11:30:00

2025-01-11 2025-02-15 2025-03-15 2025-04-12 2025-05-10 2025-06-14 2025-09-14 2025-10-12 2025-10-26 2025-11-16 2025-12-07

Les Racontines Des histoires pour les enfants jusqu’à 77 ans. Animé par Béatrice et Mauricette

Inscription obligatoire au 05 45 96 48 56

Médiathèque du Rouillacais 139 bd d’Encan Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 48 56 mediatheque@ccrouillacais.fr

English :

Les Racontines: Stories for children up to 77. Hosted by Béatrice and Mauricette

Registration required: 05 45 96 48 56

German :

Les Racontines: Geschichten für Kinder bis 77 Jahre. Animiert von Béatrice und Mauricette

Anmeldung erforderlich unter 05 45 96 48 56

Italiano :

Les Racontines: storie per bambini fino a 77 anni. Ospitato da Béatrice e Mauricette

Iscrizione obbligatoria al numero 05 45 96 48 56

Espanol :

Les Racontines: Cuentos para niños de hasta 77 años. Organizado por Béatrice y Mauricette

Inscripción obligatoria en el 05 45 96 48 56

