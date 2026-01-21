Les Racontines Place de l’Échevinage Saintes

Les Racontines

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

A travers l’espace. Planètes, étoiles, satellites et comètes prenez place dans la fusée des Racontines pour un voyage intergalactique ! Albums racontées pour les enfants de 4 à 8 ans.

Place de l'Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86

English :

Through space. Planets, stars, satellites and comets: take a seat in the Racontines rocket for an intergalactic voyage! Narrated albums for children aged 4 to 8.

