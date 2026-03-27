Les racontines Médiathèque Paul Hosteing Segonzac

Les racontines

Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Les enfants découvrent le plaisir des histoires racontées à partir d’une simple image. Cet instant lecture Une image, une histoire invite les petits à écouter, rêver et inventer à leur tour.

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Médiathèque Paul Hosteing 15 Rue Traversière Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 04 23 mediatheque.segonzac16@gmail.com

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English :

Children discover the pleasure of stories told from a simple picture. This One picture, one story reading moment invites little ones to listen, dream and invent in their turn.

L’événement Les racontines Segonzac a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Cognac