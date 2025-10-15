Les racontines Thann
Les racontines Thann mercredi 19 novembre 2025.
Les racontines
8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-11-19 10:30:00
fin : 2025-11-19 11:30:00
2025-11-19
De petites oreilles pour écouter une histoire, des petites mains pour explorer le livre ! De 2 à 5 ans.
8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr
English :
Little ears to listen to a story, little hands to explore the book! Ages 2 to 5.
German :
Kleine Ohren, um eine Geschichte zu hören, kleine Hände, um das Buch zu erforschen! Von 2 bis 5 Jahren.
Italiano :
Piccole orecchie per ascoltare una storia, piccole mani per esplorare il libro! Da 2 a 5 anni.
Espanol :
Pequeñas orejas para escuchar una historia, pequeñas manos para explorar el libro De 2 a 5 años.
L’événement Les racontines Thann a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay