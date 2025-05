Les Radeaux de la Baleine – Luc-sur-Mer, 14 juin 2025 14:00, Luc-sur-Mer.

Calvados

Les Radeaux de la Baleine Jetée Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Les Radeaux de la Baleine, la course aquatique la plus folle de la Côte de Nacre, revient pour sa 8ème édition le samedi 14 juin 2025. Un événement à découvrir en famille sous le soleil lutin !

EMBARQUEZ MOUSSAILLONS !

Les inscriptions sont encore ouvertes ! Pour participer à la course, rien de plus simple

1) Constituez votre équipage

2) Inscrivez votre équipe à l’un de nos bureaux d’inscription Mairie de Luc, Office de Tourisme de Luc, Luc Yacht Club.

3) Construisez votre radeau en respectant le règlement. Bénéficiez de nombreux conseil de la part de nos experts.

4) JOUR-J Participez au défilé et… place à la course au cœur d’une ambiance festive et ensoleillée !

Le programme (pour les supporters !)

• Dès 14h la parade des radeaux.

Les radeaux quittent le Parc de la Baleine pour rejoindre le champ de courses au pied de la jetée des pêcheurs.

• 15h (environ) Départ de l’emblématique course des radeaux !

Nos moussaillons prennent place à bord de leurs embarcations pour une course de radeaux endiablée.

• Fin de la course, remise des prix & pot de l’amitié.

Nous vous attendons nombreux !

Jetée

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

English : Les Radeaux de la Baleine

Les Radeaux de la Baleine, the craziest water race on the Côte de Nacre, returns for its 8th edition on Saturday June 14, 2025. An event for the whole family to enjoy under the elfin sun!

GET ON BOARD, SHIP’S BOYS AND GIRLS!

Registration is still open! It’s easy to enter the race:

1) Build your crew

2) Register your team at one of our registration desks: Mairie de Luc, Office de Tourisme de Luc, Luc Yacht Club.

3) Build your raft according to the rules. Get advice from our experts.

4) D-Day: Take part in the parade and… time to race in a sunny, festive atmosphere!

The program (for supporters!):

? Starting at 2pm: the raft parade.

The rafts leave Parc de la Baleine for the racecourse at the foot of the fishermen’s jetty.

? 3pm (approx.): Start of the emblematic raft race!

Our young buccaneers climb aboard their boats for a wild raft race.

? End of the race, prize-giving & drinks.

We look forward to seeing you there!

German : Les Radeaux de la Baleine

Les Radeaux de la Baleine, das verrückteste Wasserrennen an der Côte de Nacre, kehrt am Samstag, den 14. Juni 2025, zu seiner 8. Ein Ereignis, das Sie mit Ihrer Familie unter der Elfensonne entdecken können!

GEHEN SIE AN BORD!

Die Anmeldungen sind noch offen! Um an dem Rennen teilzunehmen, ist nichts einfacher als das:

1) Stellen Sie Ihre Mannschaft zusammen

2) Melden Sie Ihre Mannschaft bei einer unserer Anmeldestellen an: Mairie de Luc, Office de Tourisme de Luc, Luc Yacht Club.

3) Bauen Sie Ihr Floß und halten Sie sich dabei an die Regeln. Profitieren Sie von den zahlreichen Tipps unserer Experten.

4) TAG: Nehmen Sie an der Parade teil und… das Rennen beginnt in einer festlichen und sonnigen Atmosphäre!

Das Programm (für Fans!)

? Ab 14 Uhr: Die Floßparade.

Die Flöße verlassen den Walpark und fahren zur Rennbahn am Fuße des Fischerpiers.

? 15 Uhr (ca.) Start des ikonischen Floßrennens!

Unsere Musketiere nehmen an Bord ihrer Boote Platz, um ein wildes Floßrennen zu veranstalten.

? Ende des Rennens, Preisverleihung & Umtrunk.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Les Radeaux de la Baleine, la gara acquatica più pazza della Côte de Nacre, torna per la sua 8a edizione sabato 14 giugno 2025. Un evento da vivere con tutta la famiglia sotto il sole elfico!

SALITE A BORDO, PICCOLI BUCANIERI!

Le iscrizioni sono ancora aperte! Partecipare alla gara è facile:

1) Mettete insieme il vostro equipaggio

2) Registrate la vostra squadra presso uno dei nostri uffici di registrazione: Mairie de Luc, Office de Tourisme de Luc, Luc Yacht Club.

3) Costruite il vostro gommone secondo le regole. Approfittate dei consigli dei nostri esperti.

4) D-Day: partecipate alla sfilata e… preparatevi alla regata nel cuore di un’atmosfera soleggiata e festosa!

Il programma (per i sostenitori!):

? A partire dalle 14:00: la sfilata delle zattere.

Le zattere partono dal Parc de la Baleine per raggiungere l’ippodromo ai piedi del molo dei pescatori.

ore 15.00 (circa): Inizio dell’emblematica gara di zattere!

I nostri giovani bucanieri salgono sulle loro barche per una sfrenata gara di zattere.

? Fine della gara, premiazione e aperitivo conviviale.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Les Radeaux de la Baleine, la carrera acuática más loca de la Côte de Nacre, vuelve en su 8ª edición el sábado 14 de junio de 2025. Un evento para disfrutar en familia bajo el sol de los duendes

¡SUBID A BORDO, PEQUEÑOS BUCANEROS!

¡Las inscripciones siguen abiertas! Participar en la carrera es muy fácil:

1) Reúne a tu tripulación

2) Inscribe a tu equipo en una de nuestras oficinas de inscripción: Mairie de Luc, Office de Tourisme de Luc, Luc Yacht Club.

3) Construya su balsa de acuerdo con el reglamento. Aproveche los consejos de nuestros expertos.

4) Día D: Participe en el desfile y… ¡abra paso a la regata en el corazón de un ambiente soleado y festivo!

El programa (¡para los aficionados!):

? A partir de las 14:00: desfile de balsas.

Las balsas salen del Parque de la Baleine hacia el hipódromo, al pie del muelle de los pescadores.

? 15:00 h (aprox.): Salida de la emblemática carrera de balsas

Nuestros jóvenes bucaneros se embarcan en una carrera de balsas salvaje.

? Fin de la carrera, entrega de premios y copa amistosa.

¡Esperamos verle allí!

